Петербургские девелоперы попросили Путина вмешаться в ситуацию с кадастровой стоимостью

Руководители крупных петербургских сетей коммерческой недвижимости призвали президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию с кадастровой оценкой в регионе. Они опасаются, что это может привести к стремительному росту налоговых платежей.

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К президенту обратились главы ХК «Адамант», ГК «Империя», УК «Теорема» и директора торговых центров, входящих в Fort Group. По их словам, отрасль коммерческой недвижимости переживает сложнейшие коммерческие вызовы с 2020 года, сообщает РБК.

В обращении сказано, что «общая тенденция проекта отчета — резкий рост кадастровой стоимости, в среднем более чем в два раза».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге специалисты провели перерасчет кадастровой стоимости 3,4 млн объектов недвижимости. Оказалось, что общая сумма выросла на 78,5 процента.