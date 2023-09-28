В Петербурге сохранится теплая погода и без дождей

В Санкт-Петербурге гребень антициклона до минимума понизит вероятность дождей. В городе сохранится теплая погода выше климатической нормы.

Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

В четверг, 28 сентября, в Северной столице погода сформируется гребень антициклона, который способствует появлению в облаках устойчивые прояснения, также под его влиянием снизится вероятность дождей, сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Метеоролог отметил, что температура воздуха поднимется до +18…+20 градусов, по области возможно потепление до +21 градуса.

Кроме того, в пятницу также без осадков и потеплеет до +20…+22 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что настоящая осень все-таки придет в Петербург. Начиная с октября, температура воздуха на территории региона заметно понизится, начнутся дожди, усилится ветер.