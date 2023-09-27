В Петербурге задумались о сокращении сроков общественных обсуждений Генплана

Петербургские депутаты обсудили новый максимальный срок проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по рассмотрению Генплана. Было решено, что временные рамки нужно урезать.

Фото: пресс-служба Заксобрания Петербурга

В ходе заседания Законодательного собрания Петербурга, которое прошло 27 сентября, был скорректирован срок общественных обсуждений и слушаний, которые касаются Генплана города. Инициативу поддержали 32 депутата, при этом против высказались 15 человек.

Согласно нововведению, общественные обсуждения и слушания, которые относятся к основной градостроительной документации, продлятся максимум четыре дня, учитывая выходные и рабочие дни, а заключение будет опубликовано за два дня после его подписания вместо семи.

Общий срок проведения слушаний по Генплану также могут сократиться с трех до одного месяца. По мнению ряда депутатов, принять законопроект в том виде, в каком он есть сейчас, полностью не представляется возможным, поэтому до 15 октября в него внесут правки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице завершили работу над законопроектом, который предусматривает расширение сфер использования средств регионального материнского капитала.