Петербуржцам разрешили тратить маткапитал на ДМС и медуслуги

В Санкт-Петербурге завершили работу над законопроектом, который предусматривает расширение сфер использования средств регионального маткапитала. В результате депутаты сошлись том, что деньги могут пойти на добровольное медицинское страхование несовершеннолетнего и платные медицинские услуги.

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Соответствующее решение было принято на заседании Законодательного собрания города, которое состоялось 27 сентября. По итогу депутаты поддержали поправку, согласно которой средствами из материнского капитала можно будет оплатить ДМС или медицинские услуги.

Примечательно, что денежные средства можно будет тратить на лечение детей в медицинских организациях, которые находятся и за пределами Северной столицы, но при этом они должны находиться в России, а также обладать правом предоставления медицинских услуг.

Напомним, что законопроект о расширении функций маткапитала был подготовлен после неоднократных обращений горожан, которые получили сертификат за рождение третьего ребенка. В 2023 году размер выплаты равен 194,2 тысячи рублей.

Средства маткапитала также можно потратить на улучшение жилищных условий, строительство или реконструкцию дома, путевки в санаторий и на покупку автомобиля отечественного производства. Кроме того, весной 2023 года было одобрено использование маткапитала для газификации жилья.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в России разрешили использовать средства маткапитала на оплату образования после достижения ребенком трехлетнего возраста.