Петербуржцам рассказали, как воспользоваться маткапиталом для оплаты обучения

В России разрешили использовать средства материнского капитала на оплату образования после достижения ребенком трехлетнего возраста. Услугой можно воспользоваться до достижения 25 лет.

Фото: Baltphoto

В пресс-службе Отделения Социального фонда России по Новгородской области рассказали, что россияне могут использовать материнский капитал для оплаты обучения ребенка в возрасте от 3 до 25 лет, сообщает МК в Новгороде

Отмечается, что в текущем году такой возможностью воспользовались 188 новгородских семей. Всего на эти нужды городские власти выделили около 124 миллионов рублей.

В ведомстве заявили, что родителям необходимо подать заявление через портал Госуслуги. Средства можно выделить как на получение высшего образования, так и на оплату услуг детсадов и школ.