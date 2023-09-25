В парке Василеостровец мигрант устроил поножовщину со своим соотечественником

В Василеостровском районе Петербурга в парке мигрант ударил своего соотечественника ножом во время конфликта. Пострадавшим потребовалась госпитализация. Возбуждено уголовное дело.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 24 сентября, в полицию поступило сообщение, что у парка Василеостровец ножевое ранение у мужчины.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что 38-летний мигрант ударил ножом своего 31-летнего соотечественника во время конфликта. Пострадавшему потребовалась госпитализация с множественными колото-резаными ранами грудной клетки и лица. Подозреваемого задержали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что правоохранители калининского района задержали 40-летнюю петербурженку после конфликта с супругом. Последний отправился в больницу с тяжелым ножевым ранением.