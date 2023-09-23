В Петербурге молодая учительница случайно попала в эскорт-чат и отправилась к правоохранителям

Молодая преподавательница из Северной столицы совершенно неожиданно для себя попала в чат эскорт-услуг и получила сообщение от незнакомца. Оказалось, что кто-то без ее ведома разместил там анкету с личными данными девушки.

Фото: Pxhere

Злосчастный для учительницы чат был создан в одном из мессенджеров, сообщает «МК в Питере». О произошедшем петербурженке поведал случайный пользователь, попросив о встрече и пояснив, что увидел ее анкету.

При этом попытки удалить объявление оказались тщетны, так как в администрации мессенджера это делать не захотели. После девушка обратилась в полицию.

Отмечается, что сложившаяся ситуация может негативно отразиться на профессиональной репутации и карьере горожанки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что мошенники решили поменять подход к совершению преступления. Теперь они предпочитают связываться с жертвой по видеосвязи.