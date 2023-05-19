Петербуржцам рассказали о новом популярном способе мошенничества

Мошенники изменили подход к совершению преступления. Теперь злоумышленники предпочитают связываться со своей жертвой по видеосвязи.

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Для «подтверждения личности» и большего эффекта мошенники перешли на использование видеосвязи. Телеканал «360» рассказал, что сначала преступники связываются с человеком через мессенджер, после чего предлагают перейти на видеовызов, если жертва все еще не убедилась в безопасности операции.

Представители разных банков подтвердили, что сейчас действительно распространен такой способ мошенничества. Похожие случаи фиксируются уже на протяжении двух месяцев.

По мнению некоторых специалистов, такие действия мошенников объясняются блокировкой звонков преступников из-за границы.