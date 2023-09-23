С начала года петербургские вокзалы встретили и проводили примерно 19 миллионов пассажиров

В Санкт-Петербурге модернизировали вокзалы. Теперь пассажиры могут получить справки прямо на месте.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что вокзалы постоянно изменяют для удобства жителей и гостей города. Так, с января Северная столица встретила и проводила примерно 19 миллионов человек.

Сейчас на городских вокзалах практикуют онлайн-сервис по выдаче справок. Кроме того, здесь же в скором времени оборудуют пункты помощи Центра содействия маломобильным гражданам.

Еще одно нововведение — это автоматизированные парковки по системе Fast Track. Пассажирам также предлагают вкусные перекусы до поезда. Сделать это можно, не покидая зала ожидания. Если время еще останется, можно сходить на экскурсии.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице популярность «туристических поездов» выросла больше чем на 10%.