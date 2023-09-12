В Петербурге популярность «туристических поездов» выросла более чем на 10%

В Петербурге растет популярность «туристических вагонов». Так, за сезон рост составил 12%. Наибольшей популярностью пользуются Выборг и Гатчина.

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В Северной столице в 2023 году популярность «туристических вагонов» выросла примерно на 12% за сезон, сообщает МК в Питере со ссылкой на пресс-службу «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

Зачастую туристы предпочитают отправлять в Выборг или Гатчину. Всего такие вагоны перевезли 1 259 пассажиров.

Отмечается, что проект запустили в 2017 году, когда из города на Неве в Выборг направился первый рейс электропоезда с сопровождением экскурсовода.

Напомним, что в Санкт-Петербурге первый месяц осени начался с приятной, теплой погоды. В связи с этим регион стал привлекательным направлением для путешественников. Одновременно с этим цены на поездку в город на Неве оказались вполне приемлемыми для бюджетных туристов.