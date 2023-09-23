В Петербурге ищут режиссера Большого драмтеатра Никанорова, покинувшего дом на велосипеде

В Северной столице пропал режиссер Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Александр Никаноров. Последний раз мужчину видели, когда он покидал дом на велосипеде.

Фото: baltphoto/ Вероника Овсянникова

Информация о пропаже режиссера появилась в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт». В настоящее время местонахождение 40-летнего Никанорова остается неизвестным.

Мужчину не видели с 21 сентября. Покидая дом, режиссер взял с собой велосипед, но остался без средства связи. К поискам мужчины подключились волонтеры, его друзья и коллеги, а также тематический паблик на просторах социальных сетей «Современный театр». Отмечается, что Никаноров носит очки.

Известно, что режиссер работает по профессии с 2014 года. До этого он с отличием окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПБГАТИ).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что пропавшего экс-главу петербургского ФМБА отправили под стражу.