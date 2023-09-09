Пропавший экс-глава петербургского ФМБА оказался под стражей

Пропавший в Москве экс-директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Виктор Трухин нашелся, но уже под стражей. Смольнинский районный суд отправил его под стражу до 7 ноября. Его подозревают в растрате средств.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Бывший глава петербургского ФМБА Виктор Трухин нашелся после пропажи и сразу отправился под стражу. Следователи считают, что он причин НИИ ущерб в размере 436 млрд рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Отметим, что задержанный Трухин начал активно сотрудничать со следствием. Он попросил суд выбрать в качестве меры пресечения домашний арест. Однако суд отправил его в СИЗО до 7 ноября.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Москве пропал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России. В последний раз его видели с дочерью.