После рекордного тепла Петербург накроют дожди

В субботу на территории Санкт-Петербурга снова будет очень тепло. По прогнозам синоптиков, ожидаются очередные рекорды, однако к вечеру город польют дожди, а температура значительно опустится.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что город на Неве 23 сентября ощутит влияние теплого сектора североатлантического циклона. Холодный атмосферный фронт вступит в свои права ближе к вечеру.

В сложившейся ситуации на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди ближе к ночи, при этом температурный фон до подхода фронтального раздела успеет подняться выше рекордных отметок.

За день по области может потеплеть до +25 градусов, а в городе — до +24 градусов. Порывы ветра составят от 5 до 10 м/с. Атмосферное давление упадет до 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Специалист напомнил, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 23 сентября составляет +21,4 градуса, он был установлен в 2020 году.

В воскресенье, 24 сентября, станет занчительно холоднее. Максимальная температура, на которую стоит рассчитывать, — это +19 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что температура воздуха в Северной столице 22 сентября шла на рекорд 1936 года.