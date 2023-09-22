Температура воздуха в Петербурге 22 сентября может побить рекорды 1936 года

Под конец рабочей недели Северная столица вышла на температурный рекорд. В этом году 22 сентября может оказаться жарче, чем в 1936 году.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своих социальных сетях заметил, что в пятницу Петербург останется под влияние антициклона, из-за этого на территории региона сохранится солнечная и сухая погода. Еще больше потеплеет из-за ветров южных румбов.

Таким темпами 22 сентября воздух может прогреться до +24 градусов, а по области — до +25 градусов. Леус заметил, что такие значения превышают суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который в 1936 году составил +21,9 градусов.

Порывы ветра при этом составят 5–10 м/с. Атмосферное давление чуть-чуть упадет и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу вечером по районам Петербурга пройдут кратковременные дожди, но будет также тепло, что обещает обновление еще одного рекордного максимума.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне в Северной столице началось потепление под влиянием северо-западной периферии антициклона.