В Петербурге потеплеет под влиянием антициклона

В Санкт-Петербурге началось потепление под влиянием северо-западной периферии антициклона. Ожидается облачная погода, но небольшие дожди пройдут лишь на востоке.

Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В Северной столице в четверг, 21 сентября, погода сформируется под влиянием северо-западной периферии антициклона, которая оттеснит дождевые тучи. В городе будет облачно, но без дождей, небольшие осадки ожидаются лишь на востоке, сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус.

Метеоролог отметил, что температура воздуха поднимется до +20…+22 градусов, по области возможно до +23 градусов.

В пятницу, 22 сентября, также без осадков и небольшое потепление.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге погода сформируется под влиянием холодного атмосферного фронта. В городе ожидается облачность, а во второй половине дня дожди.