В Петербурге во второй половине дня пойдут дожди

В Санкт-Петербурге погода сформируется под влиянием холодного атмосферного фронта. В городе ожидается облачность, а во второй половине дня дожди.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В среду, 20 сентября, в культурной столице холодный атмосферный фронт принесет преимущественно облачную погоду, а после полудня временами жителей ожидают дожди, сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус.

Эксперт отметил, что температура воздуха поднимется до +17…+19 градусов, в Ленобласти от +15 до +20 градусов.

Леус добавил, что в четверг днем будет без осадков и потеплеет до +20…+22 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Северную столицу вернулась летняя погода. Хмурое холодное утро разбавили лучи проглядывающего из-за облаков солнышка. Прогрев воздуха продолжается.