Петербуржцев обнадежили сухой и очень теплой погодой во второй половине недели

В Северную столицу вернулась летняя погода. Хмурое холодное утро разбавили лучи проглядывающего из-за облаков солнышка. Прогрев воздуха продолжается.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что южный ветер приносит на территорию региона очень теплый воздух. В связи с этим даже с облачность и кратковременными дождями столбик термометра дорастет почти до +20 градусов.

В ночь к петербуржцам придет атмосферный фронт с запада. Ветер начинает усиливаться и днем 20 сентября может достигать 15-18 м/с. Также ожидаются кратковременные дожди и температура в районе +15 и +17 градусов.

Колесов предупредил, что из-за ветра можно ожидать очередной подъем уровня воды в реках до одного метра.

А вот во второй половине недели перспективы сухой и очень теплой погоды все еще остаются, заключил специалист.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что циклон «Ян» во вторник вернул тепло петербуржцам.