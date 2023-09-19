Циклон «Ян» 19 сентября вернул тепло в Петербург

Северная столица оказалась в передней части циклона. Температура воздуха во вторник вновь может превысить +20 градусов.

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В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом сформируется под влиянием передней части североатлантического циклона «Ян»(«Jan»). Отмечается, что такое имя он получил от немецких специалистов.

В течение дня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. За день воздух может прогреться до +20 и +22 градусов, по области показатели составят от +18 и +23 градусов.

Ветер при этом вернется юго-восточный, временами его порывы могут достигнуть от 4 до 9 м/с. Атмосферное давление упадет до 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду, по словам Леуса, стоит ждать дождей, станет холоднее. Таким образом, температура воздуха упадет до +16 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что несмотря на временное похолодание, жителей Северной столицы предупредили о новых температурных рекордах.