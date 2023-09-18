Несмотря на временное похолодание, петербуржцев предупредили о новых температурных рекордах

Атмосферный фронт обеспечил жителям Петербурга холодную погоду в начале недели. Однако, по мнению специалиста, говорить об истинно осенней погоде пока рано.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что погоду в городе на Неве 18 сентября определяет антициклон. В течение дня будет солнечно и иногда облачно. Примечательно, что максимальные температуры в понедельник могут стать самыми низкими в сентябре.

Допускается, что днем в Петербурге будет прохладнее, чем 14 и 15 сентября. По словам Колесова, максимальная температура воздуха окажется в пределах +15 и +16 градусов. Однако уже завтра днем воздух снова прогреется до +20 градусов, поэтому переживать о реальном осеннем похолодании пока рано, считает Колесов.

В связи с этим и с рекордами, возможно, Петербург не заканчивает. Измениться ситуация с температурами, вероятно, сможет только в конце месяца. Пока, по прогнозу, начало третьей декады сентября отметится очень теплой погодой. Так, 22 и 23 сентября ожидается до +22 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с понедельника в Северной столице температуру воздуха понижает скандинавский антициклон.