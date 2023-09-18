С понедельника в Петербурге температуру воздуха понижает скандинавский антициклон

Похолодание в Санкт-Петербурге продолжается. На погоду в регионе 18 сентября повлияет скандинавский антициклон.

Фото: Санкт-Петербург.ру /Соня Кроневальд

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что с понедельника в город на Неве пришла очередная порция холодного воздуха. Из-за антициклона небо закроют облака, однако дождей не предвидится. При этом температурный фон будет близок к своей климатической норме, заметил синоптик.

В течение дня столбик термометра поднимется до +16 градусов, а по области — до +17 градусов. Минимум, к которому нужно подготовиться местным жителям — это +12 градусов. Порывы ветра местами могут достигать 7 м/с. Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник снова потеплеет. Леус рассказал, что в некоторых районах воздух прогреется до +21 градуса, но ближе к вечеру пройдут дожди.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне жители Северной столицы столкнулись со штормовым ветром.