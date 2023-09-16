Петербуржцев предупредили о штормовом ветре в воскресенье

В Санкт-Петербурге жителей предупреждают об ухудшении погодных условий. Так, в последний день неделе порывы ветра могут достигать скорости до 20 метров в секунду.

Фото: Baltphoto /Валентин Егоршин

В воскресенье, 17 сентября, в культурной столице, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», местами ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать скорости до 20 метров в секунду, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Петербургу.

Отметим, что по шкале Бофорта порывы ветра до 20 метров в секунду означают очень крепкий ветер. В таком случае ветер ломает сучья деревьев, идти против ветра становится очень трудно.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге погода сформируется под влиянием противоборства двух атмосферных вихрей — солнечного антициклона и дождливого циклонического вихря. В регионе будет облачно, но без осадков, на севере могут пройти небольшие дожди.