В Петербурге противоборство двух вихрей принесет облачную погоду, но без дождей

В Санкт-Петербурге погода сформируется под влиянием противоборства двух атмосферных вихрей — солнечного антициклона и дождливого циклонического вихря. В регионе будет облачно, но без осадков, на севере могут пройти небольшие дожди.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В культурной столице в субботу, 16 сентября, влияние на формирование погодных условий окажет противоборство солнечного антициклона с юга и дождливого циклонического вихря с севера. Оно принесет облачную погоду с прояснениями, но без осадков, сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус.

Метеоролог отметил, что температура воздуха поднимется до +17…+19 градусов, в Ленобласти местами потеплеет до +20 градусов.

В воскресенье ветрено, вечером дожди и +18…+20 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что куртки и штаны петербуржцы надевают все чаще, особенно в ночные часы. Похолодание на территории региона продолжается, однако днем столбик термометра пока дотягивается до +20 градусов.