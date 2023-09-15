Предстоящая ночь для петербуржцев станет очень холодной, но выходные еще радуют теплом

Куртки и штаны петербуржцы надевают все чаще, особенно в ночные часы. Похолодание на территории региона продолжается, однако днем столбик термометра пока дотягивается до +20 градусов.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В тоже время постепенно в свои права вступает облачная и дождливая погода. В telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что 14 сентября стало первым осенним днем без солнца, до этого сияние наблюдалось на протяжении 49 дней подряд. То есть, последний раз солнышко пропадало только 26 июля. Однако перед этим оно светило 113 дней подряд, что большая редкость для города на Неве.

Атмосферное давление продолжает расти, на погоду все больше влияет антициклон. Так, на востоке области пока местами возможны кратковременные дожди, но на большей части территории осадков уже нет.

Вся суббота и начало воскресенья, по прогнозу специалиста, должны пройти без дождей, а вот во второй половине дня 17 сентября осадков ждать все-таки стоит. В дневные часы воздух прогреется до +14 и +20 градусов.

А вот вечера на территории региона достаточно холодные. Особенно это касается предстоящей ночи. В Петербурге и у водоемов перепад температуры будет ощущаться не так сильно, но на остальной территории показатели упадут до +7, а где-то и до +2 градусов.

Юго-западный ветер усилится днем в субботу, поэтому в ночь на воскресенье, возможно, даже потеплеет. У Финского залива температура воздуха может составить до +13 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице 13 сентября среднесуточная температура воздуха перепрыгнула +20 градусов и стала рекордной за всю историю наблюдений.