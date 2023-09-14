В Петербурге 13 сентября среднесуточная температура воздуха перепрыгнула +20 градусов и стала рекордной за всю историю наблюдений

Накануне в городе на Неве фиксировались очередные рекорды. Воздух прогрелся настолько, что итоговые отметки побили экстремумы 1969 года.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что окончательный максимум температуры на территории Петербурга достиг +24,6 градусов, что стало новым рекордом для 13 сентября. При этом ночь также стала самой теплой за всю историю наблюдений.

Отмечается, что среднесуточная температура воздуха достигла +20,5 градусов. Таким образом, был перекрыт экстремум 1969 года с показателем +18,5 градусов. Колесов пояснил, что для 13 сентября минувшие сутки стали самыми теплыми в истории Санкт-Петербурга. Более того, такая среднесуточная температура стала самой высокой во второй и третьей декадах сентября.

В ночь на 14 сентября минимальная температура в Северной столице составила +16,6 градусов. Благодаря этому был перекрыт рекорд 1955 года с отметкой в +15,3 градусов.

Дальше, по словам специалиста, рекордов ждать вряд ли придется. Уже 14 сентября будет много осадков, но к вечеру атмосферный фронт должен покинуть территорию Петербурга. В городе похолодает до +18 градусов, а во второй половине дня столбик термометра может опуститься до +14 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 14 сентября в Северной столице началось похолодание.