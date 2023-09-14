Петербург 14 сентября оказался в зоне холодного фронта

В Санкт-Петербурге бабье лето подходит к концу. Уже с четверга на территории региона заметно похолодало.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что синоптическая ситуация в городе на Неве 14 сентября будет формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта.

На территории Петербурга целый день будет облачно, к вечеру чуть-чуть прояснится, пройдут дожди, местами стоит ждать ливней.

Температура воздуха существенно понизится и составит от +17 до +19 градусов, по области показатели установятся на отметках от +16 до +21 градуса. Ветер при этом ожидается северный, с порывами до 4–9 м/с.

Атмосферное давление вырастет до 761 мм рт. ст., что около нормы.

В пятницу петербуржцам осадков ждать не приходится, но похолодает еще больше.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице предсказали обновление температурного максимума.