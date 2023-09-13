В Петербурге возможно обновление температурного максимума

В Санкт-Петербурге под влиянием теплого сектора циклона возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры, установленного в 1998 году. Кроме того, к вечеру местами пройдут кратковременные дожди.

Фото: Baltphoto

В среду, 13 сентября, культурная столица окажется под влиянием теплого сектора атлантического циклона. Вечером местами пройдут кратковременные дожди, а на юго-западе области возможна гроза, сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус.

Метеоролог отметил, что температура воздуха поднимется до +23…+25 градусов, по области местами возможно до +26 градусов. Кроме того, Леус не исключил, что возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры за 13 сентября — +23,7 градуса.

В четверг похолодает до +18…+20 градусов, пройдут ливни.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге столбик термометра уже несколько дней показывает летние значения. Температура воздуха будет превышать норму вплоть до конца этой недели.