Осенний «язык тепла» до конца недели обеспечит Петербургу аномальные температуры

В Санкт-Петербурге столбик термометра уже несколько дней показывает летние значения. Температура воздуха будет превышать норму вплоть до конца этой недели.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Как заметил руководитель центра «Метео», метеоролог Александр Шувалов, своими аномалиями погода в Северной столице обязана длинному «языку тепла», который вытянулся из центральной Европы.

Похожая ситуация ждет жителей северной части европейской территории России, Северного и Среднего Урала, а также северо-западной Сибири, сообщает телеканал «360».

Так, по словам специалиста, температура превысит норму на четыре-пять градусов, сто совсем не характерно для перечисленных регионов. Эту неделю на территории Петербурга температура будет держаться в пределах +22 и +24 градусов.