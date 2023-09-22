МегаФон поможет жителям Крайнего Севера избежать нежеланных встреч с бурыми медведями

Специалисты тестируют специальную систему видеомониторинга, которая поможет определить местонахождение диких животных. Бурых медведей «отлавливают» рядом с населенными пунктами Крайнего Севера, о чем сразу предупреждают экологов и экстренные службы.

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Наблюдение за животными осуществляет искусственный интеллект (ИИ), именно он обрабатывает видео, а затем происходит автоматическое оповещение специалистов. Проект носит название «Умный Север», сейчас он в тестовом режиме запущен в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщает пресс-служба МегаФон.

Отмечается, что камеру разместили у лесного массива рядом с поселком Пионерский. Полученные кадры анализируются беспрерывно. Появление хищника будет зафиксировано автоматически.

Уточняется, что узнать животе ИИ поможет платформа компании NtechLab, который является разработчиком видеоаналитического программного обеспечения. Интересно, что идея отслеживания медведей пришла в голову ученикам нефтеюганского филиала детского технопарка «Кванториум». Кроме того, в этой работе задействованы сотрудники местных заповедников «Малая Сосьва» и «Юганский».

Заслуженный эколог РФ, директор заповедника «Юганский» Евгений Стрельников пояснил, что новая система очень удобна, так как можно наблюдать за хищниками, но не нарушать их границы.

В свою очередь, директор по национальным проектам МегаФона Александр Калошин добавил, что в настоящее время технологии компании поддерживают самые разные сферы общества и бизнеса.