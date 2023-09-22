Количество самозанятых в Северной столице превысило 500 тысяч человек

В Санкт-Петербурге заметно выросло количество самозанятых. С начала налогового эксперимента число таких граждан увеличилось в 21 раз.

Фото: Pxhere

В настоящее время на территории Петербурга насчитывается уже больше 500 тысяч самозанятых, сообщили в пресс-службе Смольного. Количество граждан, занятых в малом и среднем бизнесе, активно росло с 2020 года и в итоге увеличилось в 21 раз.

Соответствующая информация прозвучала в рамках Форума субъектов малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес», участие в котором принимают представители больше 20 регионов страны. Отмечается, что город на Неве стал лидером в стране по количеству предоставляемых бизнесу цифровых сервисов.

За год число субъектов малого и среднего предпринимательства в Петербурге увеличилось в семь раз. В итоге экосистема для бизнеса на территории региона была признана лучшей в России.

Подчеркивается, что благодаря малому и среднему бизнесу экономика смогла пережить санкции, а также прейти к росту. Предприниматели заняли места ушедших компаний, а также наладили выпуск новых видов конкурентоспособной продукции и организовали рабочие места.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что больше 40% работающих россиян мечтают стать фрилансерами.