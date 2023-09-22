В России больше 40 % работников мечтают стать фрилансерами

Около половины работающего населения России были бы не против перейти на фриланс. Однако почти такое же количество сотрудников даже не рассматривают вариант самостоятельного поиска заказов и уплаты налогов.

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Так, в общей сложности фрилансерами хотели бы стать 42% россиян, сообщает «МК в Питере». При этом еще 44 %, согласно результатам исследования специалистов сервиса «Подработка» и медиахолдинга Rambler&Co, совсем не рассматривают такой формат работы.

По мнению опрошенных, фриланс привлекает свободным графиком работы, а также возможностью получать достойную зарплату. В дополнение, фрилансеры нередко могут без проблем отправиться жить в другую страну. В числе недостатков респонденты упомянули беспокоит «онлайн-режим» и ненормированный рабочий день.

При этом больше половины работодателей хотели бы видеть своих работников в офисе. Около 25% не исключают гибридный формат работы.