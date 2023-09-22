Город на Неве вошел в тройку лидеров самых популярных направлений для путешествий с питомцами за сентябрь

В эту пятницу, 22 сентября, по всему миру празднуется День защиты слонов и Всемирный день носорогов. Однако большинство россиян, все же, заводят питомцев поменьше, с которыми даже возможно объехать весь мир. Специалисты выяснили, что Северная столица оказалась очень привлекательным городом для таких путешественников.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

В пресс-службе сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ сообщили, что за сентябрь в Петербург приехало очень много туристов с питомцами. Таким образом, город замкнул тройку лидеров самых популярных направлений для путешествий с животными.

Так, в общей сложности на Северную столицу пришлось 7% бронирований с питомцами от общего количества. Самым востребованным направлением оказался город Сочи с 19% бронирований, а на втором месте расположилась Анапа, — здесь насчитывается 9% бронирований номеров с питомцами.

При этом из общего числа россиян согласно опросу экспертов, около 25% пассажиров не хотят отправляться в отпуск без своих домашних любимцев. Так, средняя стоимость ночи при средней продолжительности поездки в семь дней за остановку в отеле Сочи для владельца животного сейчас достигает 3 267 рублей. В Анапе средняя цена номера при средней продолжительности поездки в шесть дней составит 2 894 рублей. В городе на Неве же остановиться на 4 дня может обойтись в 3 515 рублей за ночь.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что к маю через Пулково провезли больше чеми миллиардов котов, собак, креветок, улиток и других животных. Подсчеты велись с начала 2023 года.