С начала года через Пулково провезли более 7 млрд котов, собак, креветок, улиток и других животных

За текущий год в петербургском аэропорту регистрацию прошли более семи миллиардов животных. Одними из самых экзотических стали улитки и креветки.

Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

В пресс-службе воздушной гавани Северной столице поделились, что за первые месяцы через Пулково переправили несколько миллиардов животных. Так, ветеринарный контроль в грузовом терминале прошли более 40 тысяч аквариумных рыбок, а также еще 600 декоративных птиц и волнистых попугаев.

Одними из самых необычных пассажиров стали 900 креветок Розенберга, улитки и амфибии. Животные, прошедшие контроль в грузовом терминале, отправились в страны СНГ, а также в Иркутскую, Архангельскую, Калининградскую и Магаданскую области.

В пассажирском терминале специалисты осмотрели более трех с половиной тысяч кошек и собак, из которых 1 270 животных отправились покорять Турцию, Китай, Казахстан и Сербию. При этом еще 1 586 собак и 749 кошек полетели в Сочи, Мурманск, Новосибирск и другие города России.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 29 апреля пилоты самолета, подлетавшего к Петербургу, заметили в небе неизвестный беспилотник.