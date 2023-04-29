Пилотов самолета из Владикавказа заинтересовал подозрительный дрон, летающий недалеко от Пулково

Пилоты самолета, совершавшего посадку на территории Петербурга, заметили в небе беспилотник. Неизвестный летательный аппарат внезапно появился под воздушным судном.

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Информация о дроне, который мог помешать сесть в Пулково самолету из Владикавказа, появилась в Сети. Некоторые СМИ утверждали, что 29 апреля беспилотник пролетел под воздушным судном на расстоянии 600 метров. Его заметили пилоты.

Отмечается, что посадка самолета прошла успешно. Сейчас специалисты выясняют все детали и обстоятельства произошедшего. Как рассказали DP.RU в Пулково, аэропорт работает в штатном режиме. При этом появление в небе беспилотника подтвердить не смогли.

Напомним, что в феврале также произошел случай с неопознанным объектом в небе над Петербургом. Самолеты не впускали и не выпускали из воздушной гавани Северной столицы до самого обеда 28 февраля.