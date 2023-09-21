В Петербурге утвердили новый уровень прожиточного минимума на 2024 год

В Санкт-Петербурге утвердили уровень прожиточного минимума на душу населения в 2024 году. Соответствующее постановление подписали в Смольном. Так, этот показатель вырастет до 16 322 рублей — на 8,1%.

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В Северной столице правительство установило величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на следующий год. Так, согласно постановлению, прожиточный минимум вырастет на 8,1%, сообщает Neva.Today.

В правительстве рассказали, что прожиточный минимум на душу населения вырастет до 16 322 рублей, а для работающего населения он составит 17 791 рубль.

Отмечается, что для пожилых петербуржцев прожиточный уровень предусмотрен на отметке 14 037 рублей, а для детей — 15 832 рубля. Соответствующие изменения начнут действовать в регионе с 1 января 2024 года.