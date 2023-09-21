Минспорта РФ предложила пересмотреть размер взноса во Всемирное антидопинговое агентство

Министерство спорта РФ выступило с предложением пересмотреть механизм оплаты взносов в WADA. Такое решение принято из-за того, что Россия перестала быть членом Совета Европы.

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Минспорта РФ напомнило, что страна остается участником Международной конвенции о борьбе с допингом. В связи с этим Россия поддерживает принцип равнодолевого финансирования основного годового бюджета WADA, пишет ТАСС.

Сумма взносов зависит от финансирования Совета Европы. Так, России приходилось ежегодно платить 1,267 млн долларов. Однако в прошлом году она перестала быть членом Совета Европы, что создает необходимость создания нового механизма оплаты взносов в WADA. В ведомстве заявили, что это поможет государствам, которые не являются членами континентальных организаций.

Этот вопрос планируется обсудить на 9-й конференции ЮНЕСКО, которая состоится 25-27 октября 2023 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Министерство спорта России отказалось платить взнос в бюджет WADA, который составляет 1,2 млн долларов. По размеру взноса страна располагается на четвертом месте.