Минспорта РФ не внесло ежегодный взнос во Всемирное антидопинговое агентство

Министерство спорта России отказалось платить взнос в бюджет WADA, который составляет 1,2 млн долларов. По размеру взноса страна располагается на четвертом месте.

Фото: pxhere

Россия не сделала ежегодный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2023 год. Так, РФ осталась единственным крупным плательщиком, который отказался делать взнос в размере 1,2 млн долларов, сообщает РИА Новости.

Отметим, что больше всех вносит США — 3,419 млн долларов, а Россия делит четвертое место с Великобританией, Германией, Италией и Францией.

Напомним, что еще в декабре 2019 года исполком WADA признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу и наложил четырехлетние санкции.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что существует мнение, что для поддержания здоровья необходимо в день делать не меньше десяти тысяч шагов.