Спортивный врач объяснил, что для здоровья не обязательно отсчитывать 10 тысяч шагов в день

Существует мнение, что для поддержания здоровья необходимо в день делать не меньше десяти тысяч шагов. В разные времена средний показатель менялся, однако только недавно появилось устоявшееся мнение на этот счет. Тем не менее, точное количество оказалось, скорее, мифом, чем реальностью.

Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Спортивный врач Денис Олисов в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» отметил, что такое условие для сохранения здоровья, как «10 тысяч шагов в день», — это маркетинговый ход. Инициаторами этого выступили те, кто придумал шагомер.

Специалист отметил, что для нормального существования человеку нужно 15-20 минут физической активности в сутки. При этом важно не количество шагов, а длина дистанции и скорость, поэтому с остановками физиологический смысл теряется.

Также эксперт отметил, что пешие прогулки безопаснее других активностей. Одновременно с этим у человека задействовано практически все тело. Такая ж ситуация, и с бегом, но заниматься им могут не все.

Ходьба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и может стать отличным вариантом профилактики сахарного диабета. Кроме того, она же способна отвлечь от возникших в жизни проблем.

Олисов дополнил, что для ходьбы нужна правильная обувь. Она должна быть на толстой подошве с хорошим супинатором.