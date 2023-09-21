Петербург первым из городов России откажется от использования неэкологичного топлива

Санкт-Петербург станет первым городом России, который откажется от использования неэкологичного топлива. Так, власти уже начали работы по переводу котельных на газ и электроплиты.

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В Северной столице специалисты приступили к переводу котельных на экологичные виды топлива. В настоящее время работы ведутся в 22 котельных. Город на Неве стал первым регионом страны, принявшим такое решение, сообщает Neva.Today.

Глава Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов рассказал, что реконструкция проходит согласно специально разработанным схемам теплоснабжения. Так, перевод никак не скажется на потребителях.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в России наблюдается стремительный рост стоимости дизельного топлива, так, цена на него вновь побила рекорд и превысила 70 тысяч рублей за тонну. Так, в течение дня стоимость скакнула на 1,37 процента.