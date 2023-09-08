В России дизтопливо за месяц в шестой раз обновляет рекорды стоимости

В России наблюдается стремительный рост стоимости дизельного топлива, так, цена на него вновь побила рекорд и превысила 70 тысяч рублей за тонну. Так, в течение дня стоимость скакнула на 1,37 процента.

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В РФ биржевая стоимость дизельного топлива достигла отметки 70 071 рубля — рост 1,37 процента. Так, только за сентябрь 2023 года стоимость дизельного топлива уже шестой раз подряд обновляет исторический максимум, сообщает Патрульный Петербурга.

Дорожает и бензин АИ-92, который вырос в цене до 66 942 рублей за тонну. Однако немного подешевел АИ-95 — до 76 797 рублей за тонну.

Отмечается, что дешевле стал и авиационный керосин — 71 263 рубля за тонну. Вместе с ним подешевели сжиженные углеводородные газы (СУГи) на 3,76 процента до 29 166 рублей.

Напомним, что в стране продолжается посевной сезон, участники рынка столкнулись с перебоями в поставках дизтоплива. Данную проблему объясняют увеличением объемов экспорта на фоне существенной разницы в ценах между внешним и внутренним рынками.