В Петербурге и Москве закрылись последние магазины сети «Связной»

В Санкт-Петербурге и столице РФ закрылись магазины ритейлера «Связной». Ранее компания заявляла о своем банкротстве.

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В среду, 30 августа, в городе на Неве закрылась последняя точка сети «Связной», которая принимала клиентов в торговом центре «Жемчужная Плаза». Компания прекратила свою работу на петербургском рынке, сообщает РБК.

Отметим, что 31 августа в Москве закрылись еще четыре магазина сети. Всего у «Связного» было более тысячи салонов сотовой связи в 1251 городе.

Напомним, что ритейлер объявил себя банкротом, что привело к закрытию магазинов. К концу предыдущего, 2022 года, кредиторская задолженность перед банками основного юридического лица ООО «Сеть Связной» составляла 58 миллиардов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом компанию «Рыбообрабатывающий комбинат № 1». Причиной стали долговые обязательства компании.