В Петербурге накануне ночью лодка столкнулась с «Авророй»

В Петербурге прошедшей ночью лодка врезалась в крейсер «Аврора». Возможной причиной столкновения могла стать неисправность мотора.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В ночь на 2 сентября катер столкнулся с крейсером «Аврора». Причиной инцидента могла стать неисправность мотора, сообщает телеканал 78.

Отметим, что на месте происшествия были полицейские. Все это время катер стоял возле крейсера. Информации о повреждении судна пока нет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что погибшие в аварии на КАД в Петербурге военнослужащие Росгвардии являлись призывниками. Стало известно, что в результате инцидента четыре человека скончались и еще несколько получили травмы. Водитель военного грузовика пытался избежать столкновения, вследствие чего резко повернул руль влево. Однако он не смог справиться с управлением и машину вынесло на середину трассы.