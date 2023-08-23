Погибшие в аварии на КАД военнослужащие были срочниками

Погибшие в аварии на КАД в Петербурге военнослужащие Росгвардии являлись призывниками. Стало известно, что в результате инцидента четыре человека скончались и еще несколько получили травмы.

Фото: Pxhere

Причиной трагедии стало резкое торможение легкового автомобиля. Все погибшие были призывниками и проходили службу в 33-й бригаде, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Водитель военного грузовика пытался избежать столкновения, вследствие чего резко повернул руль влево. Однако он не смог справиться с управлением и машину вынесло на середину трассы, после чего она столкнулась с отбойником и перевернулась.

Четверо находящихся в кузове бойцов Росгвардии погибли. Еще три человека получили травмы разной степени тяжести.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в результате ДТП на 84 километре петербургского КАД погибли три человека.