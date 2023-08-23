Авария с участием военного грузовика произошла в Петербурге

Авария с участием военного грузовика произошла на Кольцевой автодороге Северной столице. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

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ДТП произошло в районе 84-километра внутреннего кольца КАД. Военный грузовик «Урал» столкнулся с несколькими легковыми автомобилями. В результате было временно остановлено движение по трассе в обе стороны, сообщили в пресс-службе Росгвардии Северо-Западного округа.

Количество пострадавших на данный момент не известно. Однако сообщалось, что в результате инцидента погибло трое сотрудников Росгвардии.

Всех пострадавших отвезли по медучреждениям, а семьям погибших пообещали оказать необходимую поддержку. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в результате аварии в Ленинградской области пострадало два человека. Всего в ДТП участвовало четыре автомобиля.