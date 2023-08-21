В Ленобласти двое пострадали в результате столкновения четырех автомобилей

В Тосненском районе Ленинградской области четыре автомобиля устроили массовое ДТП. В результате произошедшего пострадали два человека.

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В понедельник, 21 августа, на автодороге «Ям-Ижора-Никольское» 45-летний мужчина за рулем автомобиля «Газель» выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой, под управление 50-летнего мужчины, сообщает Neva.Today.

Отмечается, что в результате столкновения они задели еще две машины марки Toyota и Mercedes. В результате аварии двоим людям в состоянии средней степени тяжести потребовалась госпитализация.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Напомним, что во Всеволожском районе пожилая женщина стала жертвой ДТП. На велосипеде она ехала по автомобильной дороге «Станция Магнитная – поселок имени Морозова».