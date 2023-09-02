В Петербурге циклон принесет облачную погоду с дождями

В Санкт-Петербурге циклон принесет облачную с прояснениями погоду. В регионе ожидаются кратковременные дожди, преимущественно в первой половине дня.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Культурная столица в субботу, 3 сентября, окажется под влиянием тыловой части циклона с центром на Финском заливом. На улицах города будет облачная с прояснениями погоды, в первой половине дня пройдут кратковременные дожди, сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Леус отметил, что температура воздуха поднимется до +21…+23 градусов, в Ленобласти местами потеплеет до +24 градусов.

В воскресенье без осадков и до +21 градуса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что День Знаний в Северной столице будет пасмурный из-за холодного фронта. Жителям города стоит быть готовы к кратковременным дождям с возможными грозами.