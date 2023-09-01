День знаний в Петербурге будет омрачен пасмурной погодой с возможными дождями

День Знаний в Северной столице будет пасмурный из-за холодного фронта. Жителям города стоит быть готовы к кратковременным дождям с возможными грозами.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Погода в Петербурге будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта. Он пересечет регион с запада на восток, чем вызовет уплотнение облаков, местами пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах могут быть грозы.

Температура воздуха составить от +21 до +23 градусов. В Ленобласти ситуация менее стабильная, от +19 до +27, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Ветер в Петербурге будет юго-западный со скоростью порывов до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.

2 сентября в Петербурге пройдут кратковременные дожди, но только утром. Температура воздуха будет находиться в районе от +20 до +22.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что начало осени Северная столица встретит при +23 градусах, но с дождями и грозами.