В Петербурге последний день лета будет теплым с возможными грозами

Лето в городе на Неве закончится теплой погодой. Однако жителям города стоит быть готовы к кратковременным дождям, а местами к грозам.

Фото: Baltphoto / Павел Долганов

Погода в Санкт-Петербургу будет формироваться под влиянием скандинавского циклона. Он принесет с собой преимущественно облачную погоду с кратковременными дождями и грозами, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух в Культурной столице прогреется да +25….+27 градусов. В Ленинградской области будет от +23 до +28 градусов.

Ветер южный, скорость порывов которого составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 мм. рт. си., что ниже нормы.

День знаний в Санкт-Петербурге будет преимущественно облачным, местами с дождями и грозами. Температура воздуха опуститься и составит от +21 до +23.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что последний день лета будет теплым, однако его омрачит дождливость и грозы.