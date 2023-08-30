В Петербурге будет дождливо и облачно

Середина рабочей недели в Северной столице начнется с солнечной погоды. Однако ближе к полудню небо затянет облаками, а после стоит ожидать дожди с возможными грозами.

Фото: Baltphoto / Павел Долганов

Погода 30 августа будет во многом испорчена приближающимся теплым атмосферным фронтом. Он принесет в город облачную погоду с дождем и возможными грозами, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге будет от +22 до +24. В Ленинградской области от +21 до +26. Ветер — юго-восточный, а скорость порывов составить от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до отметки 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Последний день лета порадует жителей Петербурга теплой погодой до +28 градусов. Однако все будет омрачено кратковременными дождями с возможными грозами.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 30 августа в Северной столице температура воздуха может подняться до +25.