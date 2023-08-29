Петербуржцам в конце лета пообещали аномальную жару

В Петербурге в конце лета ожидаются последние аномально теплые дни. Так, 30 и 31 августа температура воздуха поднимется до +25…+30 градусов. Однако вместе с ними в городе пройдут ливни и грозы.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В городе на Неве в среду, 30 августа, температура поднимется до +25 градусов. На следующий день, 31 августа, и вовсе может потеплеть до +30 градусов, сообщает в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Даже если температура воздуха поднимется до +28 градусов, то это все равно станет новым рекордом последнего летнего дня. Действующий рекорд был установлен в 1938 году — до +27,9 градусов.

В этот же день пройдут кратковременные дожди, возможны ливни с грозами.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Санкт-Петербург окажется на периферии гребня антициклона. В городе ожидается переменная облачность с прояснениями и без существенных осадков.