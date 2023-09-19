Жители Петроградского района рассказали, как относятся к расширению зоны платной парковки

В Петроградском районе зона платной парковки постепенно становится больше. С октября на 29 улицах Крестовского острова установят 749 дорожных знаков, появятся специальные разметки, информационные таблички и паркоматы. Своим мнением на счет новых платных автостоянок поделились сами горожане.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Так, жительница Петроградского района Марина Лабазина в беседе с «Петроградской перспективой» отметила, что для нее платная парковка является положительным явлением, так как теперь, возвращаясь вечером домой, не нужно долго искать место, где оставить машину.

Студент магистратуры Константин Раммус, который не имеет автомобиля, поделился, что платные парковки позволили устранить пробки и заполненность улиц транспортом. Теперь тут легче передвигаться на велосипеде.

Пенсионерка Ирина Иванова уточнила, что ее сыну теперь не нужно ехать в соседний двор, чтобы припарковать машину. Единственное, что смущало – это почасовая оплата, но после введения поминутной, по мнению местной жительницы, станет выгоднее.

Своим мнением также поделилась домохозяйка Юлия Горинятенко. В ее семье две машины, на которых женщина вместе с детишками часто выезжает на Крестовский остров, однако из-за других горожан и туристов припарковать машину было крайне проблематично. Однако с введением платной стоянки ситуация может измениться в лучшую сторону, уверена петербурженка. При этом сначала женщина и сама относилась к введению платной парковки скептически, но потом изменила мнение.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жители Северной столицы получили возможность оставлять автомобиль в зоне платной парковки и заплатить ровно столько, сколько в ней простояли.